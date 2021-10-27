Rafael Nadal'dan Benzema'ya Ballon d'Or desteği

27 Ekim 2021 Çarşamba, 16:23

Real Madrid sempatizanlığı ile bilinen Rafael Nadal, Ballon d'Or ödülü için Karim Benzema'yı desteklediğini söyledi.

Benzema'nın iyi bir profesyonel olduğunu söyleyen İspanyol raket, "Benzema'nın yaşına göre profesyonelliğini ve spora olan bağlılığını beğeniyorum" dedi.

Fransız futbolcuyu Ballon d'Or konusunda desteklediğini söyleyen Nadal, "Benzema umarım bu ödülü kazanır, ona iyi şanslar diliyorum ve onu destekliyorum" ifadelerini kullandı.

29 KASIM'DA SAHİBİNİ BULACAK

Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülü, bu yıl 29 Kasım'da sahibini bulacak.