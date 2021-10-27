Rafael Nadal'dan Benzema'ya Ballon d'Or desteği
Rafael Nadal, Ballon d'Or ödülünde Real Madrid forması giyen Karim Benzema'yı desteklediğini söyledi.
Real Madrid sempatizanlığı ile bilinen Rafael Nadal, Ballon d'Or ödülü için Karim Benzema'yı desteklediğini söyledi.
Benzema'nın iyi bir profesyonel olduğunu söyleyen İspanyol raket, "Benzema'nın yaşına göre profesyonelliğini ve spora olan bağlılığını beğeniyorum" dedi.
Fransız futbolcuyu Ballon d'Or konusunda desteklediğini söyleyen Nadal, "Benzema umarım bu ödülü kazanır, ona iyi şanslar diliyorum ve onu destekliyorum" ifadelerini kullandı.
29 KASIM'DA SAHİBİNİ BULACAK
Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülü, bu yıl 29 Kasım'da sahibini bulacak.
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- 'Kötü bir haberim var' diyerek uyardı
- Zorunlu eğitim yaşı düşüyor
- Diyanet'in 'alkollü içecek' gideri ortaya çıktı
- Sayıştay'dan İBB'ye engel
- Diyanet'ten rekor seccade fiyatı
- Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na videolu tehdit
- Anlayamadım Fahrettin Altun
- Boğaziçi Üniversitesi'nde bir ilk!
- Özgür Demirtaş ilk kez konuştu
- Özel'den Meclis'te çok sert konuşma!