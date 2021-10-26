Adanaspor kupada tam yol!
Kupada Adanaspor Adıyamanspor'u yenip tur atladı.
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Batuhan Gültek, Burak Gültek, Harun Reşit Güngör
ADANASPOR: Özer - Muhammet Çakı, Bennasser, Cem (Dk.69 Celil), Tetteh, Harun (Dk.87 İsmail), Orkan (Dk.79 Bruns), Samet (Dk.69 Ahmethan), Evren (Dk.46 Donkor), Rüştü, Kingsley
ADIYAMAN FK: Türker - Seydi, Hüseyin, Göktan, Doğan Can (Dk.74 Taylan), Osman, Mustafa, Mert, Muhammet Akpınar (Dk.68 Umut), Hakan (Dk.82 Emirhan), Ogün (Dk.82 Emin)
GOLLER: Dk. 39 Tetteh, Dk. 90 Kingsley (Adanaspor)
SARI KARTLAR: Donkor, İsmail (Adanaspor), Mustafa, Emre (Adıyaman FK)
Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü Tur mücadelesindeAdanaspor kupada tam yol! Ev sahibi ekip bu skorla kupada tur atladı.
14’üncü dakikada Adıyaman FK atağında soldan topu alan Doğan Can ortaya doğru ilerledi. Topu süren Doğan Can kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden şutunu attı fakat meşin yuvarlak yan direkten döndü.
20’nci dakikada Adanaspor atağında soldan ilerleyen Muhammet Çakı, derine inerek ortasını yaptı. Havadan gelen topa müsait pozisyonda bulunan Orkun kafa vuruşu yaptı. Top kaleci Türker’in kucağında kaldı.
39’uncu dakikada Adanaspor atağında sağda topla buluşan Orkan Çınar, çalımlarla ilerleyip topu Samet’e attı. Samet’in dokunuşuyla top ceza sahası içindeki Tetteh’in önünde kaldı ve onun köşeye düzgün vuruşuyla top ağlarla buluştu: 1-0.
İlk yarı Adanaspor’un 1-0 üstünlüğüyle bitti.
49’uncu dakikada Adıyaman FK atağında Hakan Alkan’ın ceza yayı önünden kaleyi karşıdan gören açıdan sert vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
52’nci dakikada Adanaspor atağında soldan Muhammet Çakı kenar çizgisine kadar götürdüğü topu ceza alanına ortaladı. Kaleci iki hamlede topu kontrol ederek tehlikeyi önledi.
82’nci dakikada Adıyaman FK takımının kontra atağında savunmanın arkasına sarkan Taylan bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ceza sahasına giren Taylan’ın vuruşu etkisiz olunca kaleci rahatlıkla kontrol etti.
90’ıncı dakikada Adanaspor atağında orta sahada topla buluşan Celil ara pasında savunma arkasına sarkan Kingsley’i gördü. Topu alan Kingsley ceza sahasına hızla girerek yaptığı düzgün vuruşla topu sağdan ağlarla buluşturdu: 2-0.
Maç Adanaspor’un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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