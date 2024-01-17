Ramil Sheidaev, Kocaelispor'da!
Kocaelispor, son olarak Buriram United'da forma giyen Ramil Sheidaev'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Player Alanı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Azerbaycanlı futbolcu Ramil Sheidaev'i renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Ramil Sheidaev. Kulübümüz, Ramil Sheidaev ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
27 yaşındaki forvet Ramil Sheidaev, son olarak Tayland ekibi Buriram United'da forma giydi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli maaşlarındaki artış belli oldu!
- AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!
- 'İhanetin bedeli'
- CHP'den Akşener'e jet yanıt!
- O öğretmen kovuldu!
- 5 bölüm bile sürmedi: İddialı dizi için final kararı
- 'Hadi bütün her yeri alın'
- Emekli maaşındaki ‘oyunu’ ifşa etti
- 'Teröre karşı bildiri' tezkeresi kabul edildi
- İran, Pakistan'a füze fırlattı!