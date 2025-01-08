RAMS Park'ta nefes kesen maç! Müthiş maçta her şey var kazanan yok!

Yayınlanma: 08.01.2025 - 22:34

Güncelleme: 08.01.2025 - 22:34

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'taki mücadelede kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Başakşehir, 35. dakikada Deniz Türüç ile öne geçti. Galatasaray, 51. dakikada Davinson Sanchez ile eşitliği buldu. Başakşehir, 53. dakikada Krzysztof Piatek'in attığı golle bir kez daha öne geçti. Galatasaray, 74'te Abdülkerim Bardakcı'nın attığı golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından iki takım da Türkiye Kupası'na birer puanla başladı.

Galatasaray ve Başakşehir, 12 Ocak Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda bu kez lig maçında karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, kupada bir sonraki haftada Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başakşehir, sahasında Çorum FK'yi ağırlayacak.