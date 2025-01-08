RAMS Park'ta nefes kesen maç! Müthiş maçta her şey var kazanan yok!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, sahasında Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'ın golleri Sanchez ve Abdülkerim'den geldi.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'taki mücadelede kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.
Başakşehir, 35. dakikada Deniz Türüç ile öne geçti. Galatasaray, 51. dakikada Davinson Sanchez ile eşitliği buldu. Başakşehir, 53. dakikada Krzysztof Piatek'in attığı golle bir kez daha öne geçti. Galatasaray, 74'te Abdülkerim Bardakcı'nın attığı golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından iki takım da Türkiye Kupası'na birer puanla başladı.
Galatasaray ve Başakşehir, 12 Ocak Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda bu kez lig maçında karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, kupada bir sonraki haftada Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başakşehir, sahasında Çorum FK'yi ağırlayacak.
Spor Haberleri
- Davinson Sanchez: Hakem izin verdi
- Galatasaray Daikin, Avrupa'da set vermedi!
- Manisa Basket'ten müthiş geri dönüş
- TOFAŞ, sahasında kaybetti
- Müthiş maçta her şey var kazanan yok!
- Fenerbahçe Opet'ten EuroLeague'de büyük fark
- Serdal Adalı'dan TFF'ye ziyaret
- Şenol Güneş: Gerginlik doğru değil
- Sami Uğurlu: Simon Banza provokatör
- Trabzonspor, Alanyaspor karşısında rahat kazandı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Trump'tan Erdoğan açıklaması
- Roketsan mühendisinin ölümünde yeni ayrıntı
- Feti Yıldız: Öcalan için bir tane şart var
- 'Siyasi yasak' davasında yeni gelişme
- Devlet Bahçeli gitti, Sinan Ateş geldi
- Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye'ye baskı' çağrısı
- 'Evladımdan sır istemişler vermemiş'
- Fuat Uğur ve Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi
- İran'ın yeni başkenti açıklandı
- Yeşilçam'ın 'kötü adamı'nın acı günü!