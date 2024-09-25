RAMS Park'ta olay çıktı! PAOKlu taraftar dışarı çıkarıldı

Galatasaray'ın PAOK ile karşı karşıya geldiği maçta tribünleri provoke eden Yunan bir taraftar tribünden indirildi.

RAMS Park'ta olay çıktı! PAOKlu taraftar dışarı çıkarıldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2024 - 21:44

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek.

Zorlu mücadele öncesi Galatasaray ve PAOK taraftarları arasında karşılaşma öncesi tartışma yaşandı.

Sarı kırmızılı tribünleri provoke eden PAOKlu taraftarlara tepki gösterildi.

Bu provokasyon sonrası Yunan bir taraftar tribünden indirilerek stadyum dışına çıkarıldı. 


Etiketler: #galatasaray #PAOK #uefa avrupa ligi #taraftar
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