Rams Park'ta ortalık fena karıştı!
Galatasaray - Young Boys karşılaşmasında Young Boys'un oyuncu değişikliklerinden sonra tansiyon yükseldi.
Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı karşılaşmada baskısının arttığı dakikalarda oyun durdu.
Young Boys'ta oyundan çıkan Ugrinic ve Colley, saha kenarından dışarı çıktı. Colley, oyundan çıktıktan sonra maraton tribüne doğru 'sus' işareti yaptı. Bunun üzerine tribünler öfkelendi ve sahaya yabancı madde yağmaya başladı.
Colley ve Ugrinic, maddeler sonrası saha içerisine girdi ve hakem oyunu durdurdu. Muslera, Colley'in sus işareti yaparak tribünleri provoke ettiğini hakeme aktardı.
İki oyuncunun saha içerisinde ağır ağır kenara gitmesi üzerine Galatasaraylı oyuncular, oyunun hızlanması için itirazlarda bulundu ve iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.
Bu gerginlik sonrası Kaan Ayhan ve Males sarı kart gördü.
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