Rangers ikinci yarıda açıldı, liderliği korudu
İskoçya Premiership'in 28. haftasında Rangers deplasmanda Kilmarnock'u 2-1 mağlup etti.
İskoçya Premiership'in 28. haftasında Philippe Clement'in ekibi Rangers deplasmanda Derek McInnes'in ekibi Kilmarnock ile karşılaştı.
BBSP Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan Rangers ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 2-1 kazanırken goller; 55. dakikada James Tavernier ve 59. dakikada Tom Lawrence'dan geldi.
Ev sahibi Kilmarnock'un tek golünü ise 11. dakikada Daniel Armstrong penaltıdan kaydetti.
Rangers'ta maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Rıdvan Yılmaz 46. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte puanını 70'e yükselten Rangers liderliği korurken, Kilmarnock 40 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Rangers evinde Motherwell'e konuk olurken, Kilmarnock deplasmanda Dundee FC ile karşılaşacak.
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