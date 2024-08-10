Rangers, seyircisi önünde kazanmasını bildi!
İskoçya Premier Ligi 2.haftasında Rangers, Motherwell FC'yi 2-1 yendi.
İskoçya Premier Ligi ikinci haftasında, Philippe Clement yönetimindeki Rangers ile Stuart Kettlewell yönetimindeki Motherwell FC karşı karşıya geldi.
Ibrox Stadyumu oynanan maçın ilk golünü ev sahibi ekipten Cyriel Dessers kaydetti. 13. dakikada ev sahibinin attığı gole tam 4 dakika sonra Motherwell FC'den yanıt geldi.
Robin Pröpper'un kendi kalesine attığı golle maç skoru 1-1'e geldi. 24. dakikada ev sahibi ekip Vaclav Cerny ile skoru 2-1'e getirdi.
İlk yarısı dolu geçen maçın ikinci yarısında gol olmadı. Bu galibiyetle birlikte Rangers, puanını 4'e çıkarırken Motherwell FC 1 puanda kaldı.
Rangers, 13 Ağustos'da Şampiyonlar Ligi 3. Turu'nda Dinamo Kiev ile karşılacak.
Motherwell FC ise 18 Ağustos tarihinde İskoçya Lig Kupas'nda Kilmarnock FC ile karşılacak.
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