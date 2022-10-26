Raphael Varane, Dünya Kupası'nı kaçırabilir
Manchester United Menajeri Erik ten Hag, Raphael Varane'ın sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırabileceğini açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, sakatlanan Fransız oyuncu Raphael Varane'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kaçırma ihtimali bulunduğunu söyledi.
Manchester United'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın sahasında Moldova temsilcisi Sheriff ile yapacağı maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Hollandalı teknik adam, Varane'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.
Chelsea ile geçen hafta sonu oynadıkları lig maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan 29 yaşındaki savunma oyuncusunun Sheriff karşılaşmasında kadroda yer almayacağını belirten Hag, "Varane, Dünya Kupası öncesinde Manchester United formasını kesinlikle giyemeyecek. Dünya Kupası'na katılım durumu ise tedaviye vereceği yanıtın hızına bağlı olarak değişebilir." ifadelerini kullandı.
Fransa Milli Takımı'nda 87 karşılaşmada 5 gole imza atan Varane, Manchester United'da ise bu sezon tüm kulvarlarda 11 maçta görev aldı. 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da başlayacak.
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