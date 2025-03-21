Raphinha'dan ayrılık itirafı!
Barcelona forması giyen Raphinha, yaz transfer döneminde takımda ayrılmayı düşündüğünü ancak teknik direktör Hansi Flick'in kendisini takımda kalmaya ikna ettiğini açıkladı.
Barcelona forması giyen Raphinha'dan bir ayrılık itirafı geldi.
Brezilyalı yıldız, geçtiğimiz yaz transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşündüğünü ancak teknik direktör Hansi Flick'in takımda kalması için kendisini ikna ettiğini söyledi.
Raphinha, "İşler iyi gitmiyordu. Yapabileceklerimin altında bir sezon geçirmiştim. İnsanların ayrılmamı istediğini görüyordum ve sürekli benimle ilgili haberler çıkıyordu. Sonunda ayrılmayı düşündüm. Copa America'dan sonra Hansi Flick beni aradı ve herhangi bir karar vermeden önce antrenmanlara gelmemi, konuşmak istediğini söyledi. Bana güvendiğini söyledi ve takımda kalmam için beni ikna etti." sözlerini kullandı.
Barcelona'da bu sezon performansıyla dikkat çeken Raphinha, çıktığı 42 maçta 27 gol attı ve 20 asist yaptı.
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