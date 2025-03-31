Raphinha'dan Flick itirafı!
Barcelona forması giyen Raphinha, sezon öncesi teknik direktör Hansi Flick ile yaptığı konuşmanın ardından Katalan ekibinde kalmaya karar verdiğini söyledi.
Barcelona forması giyen Raphinha, teknik direktör Hansi Flick ile ilgili bir itirafta bulundu.
Brezilyalı yıldız, "Hansi Flick ile çok yakın bir ilişkim var. Sezon öncesi bir konuşma yaptık ve bana takımın önemli isimlerinden biri olacağımı söyledi. Flick ile yaptığımız bu konuşma ayrılık kararımı değiştirdi." dedi.
Barcelona'da bu sezon 42 maçta süre bulan Raphinha, 27 gol attı ve 20 asist yaptı.
Etiketler: #Raphinha #barcelona #Hansi Flick
Spor Haberleri
- Raphinha'dan Flick itirafı!
- İbrahim Hatipoğlu'ndan flaş Acun Ilıcalı açıklaması!
- Norveç'te maçın adamına ilginç ödül!
- ÇBK Mersin, yarı finale yükseldi
- Amorim'den Rashford açıklaması!
- Samsunspor'da bayramlaşma töreni düzenlendi
- Mikel Arteta: Saka oynayabilecek durumda
- Loris Karius, sezonu kapattı
- Galatasaray'dan derbi açıklaması: Hakem atamasına tepki!
- Eski Fenerbahçelinin takımı küme düştü!
En Çok Okunan Haberler
-
- Volkan Konak için insanlık dışı sözler
- Volkan Konak hayatını kaybetti
- Tutuklamayı reddeden hakime ceza!
- Bahçeli'den 'yeni anayasa' çağrısı!
- 'Sen bilmez misin devrimciler korkmaz'
- Özel'den İBB'ye 'kayyum' iddiası!
- Volkan Konak sahnede hayatını kaybetti
- Yurttaş o seçeneğe 'evet' diyor!
- En son ankette Erdoğan'ı üzecek sonuç!
- Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı