Raphinha'dan Flick itirafı!

Yayınlanma: 31.03.2025 - 19:01

Güncelleme: 31.03.2025 - 19:01

Barcelona forması giyen Raphinha, teknik direktör Hansi Flick ile ilgili bir itirafta bulundu.

Brezilyalı yıldız, "Hansi Flick ile çok yakın bir ilişkim var. Sezon öncesi bir konuşma yaptık ve bana takımın önemli isimlerinden biri olacağımı söyledi. Flick ile yaptığımız bu konuşma ayrılık kararımı değiştirdi." dedi.

Barcelona'da bu sezon 42 maçta süre bulan Raphinha, 27 gol attı ve 20 asist yaptı.