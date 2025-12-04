Raporu yönetime sundu... Tedesco'dan Nene'nin kariyerini etkileyecek transfer kararı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.12.2025 10:11:00
Fenerbahçe Teknik direktörü Domenico Tedesco ara transfer döneminde sağ kanat takviyesi istedi. Sağ kanada yapılacak transfer, Dorgeles Nene'nin kariyerini de etkileyecek.

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları başladı. Domenico Tedesco raporunu yönetime sunarken, yapılan görüşmelerde öncelikli mevki de belirlendi.

NENE PLANLARINI DEĞİŞTİRECEK TRANSFER TALEBİ

Sabah Gazetesi'ne göre Tedesco, Fenerbahçe yönetiminden öncelikle sağ kanat transferi talep etti. Tedesco sol ayaklı ve dribbling özelliği olan isim isterken, olası transfer Dorgeles Nene planlarını da değiştirecek.

NENE SOL KANADA

Nene'ye genellikle sağ kanatta şans veren Tedesco, ocak ayındaki muhtemel transfer sonrası Malili futbolcuyu sol kanada çekecek.

SAĞ KANADIN YEDEĞİ OĞUZ AYDIN

Böylece Dorgeles Nene sol kanatta Kerem Aktürkoğlu ile forma savaşı verecek. Oğuz Aydın ise sağ kanada yapılacak transferin yedeği olarak düşünülüyor.

Tedesco sağ kanadın yanı sora stoper ve santrfor takviyesi de isterken yönetimde çalışmalar başladı.

