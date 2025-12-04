Raporu yönetime sundu... Tedesco'dan Nene'nin kariyerini etkileyecek transfer kararı!

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları başladı. Domenico Tedesco raporunu yönetime sunarken, yapılan görüşmelerde öncelikli mevki de belirlendi.

NENE PLANLARINI DE ĞİŞTİRECEK TRANSFER TALEBİ

Sabah Gazetesi'ne göre Tedesco, Fenerbahçe yönetiminden öncelikle sağ kanat transferi talep etti. Tedesco sol ayaklı ve dribbling özelliği olan isim isterken, olası transfer Dorgeles Nene planlarını da değiştirecek.

NENE SOL KANADA

Nene'ye genellikle sağ kanatta şans veren Tedesco, ocak ayındaki muhtemel transfer sonrası Malili futbolcuyu sol kanada çekecek.

SA Ğ KANADIN YEDEĞİ OĞUZ AYDIN

Böylece Dorgeles Nene sol kanatta Kerem Aktürkoğlu ile forma savaşı verecek. Oğuz Aydın ise sağ kanada yapılacak transferin yedeği olarak düşünülüyor.

Tedesco sağ kanadın yanı sora stoper ve santrfor takviyesi de isterken yönetimde çalışmalar başladı.