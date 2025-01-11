Rayo Vallecano, sahasında hata yapmadı

Yayınlanma: 11.01.2025 - 09:10

Güncelleme: 11.01.2025 - 09:10

İspanya La Liga'nın 19. hafta karşılaşmasında Rayo Vallecano, Celta Vigo'yu konuk etti.

Vallecas Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 5'te Adrian Embarba ile 63. dakikada Jorge de Frutos kaydetti. Celta Vigo'nun tek golünü ise 26'da Borja Iglesias attı.

Celta Vigo forması giyen Marcos Alonso, 37. ve 90. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucunda kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Rayo Vallecano bu galibiyetin ardından puanını 25'e yükseltti. Celta Vigo, 24 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Rayo Vallecano, Osasuna deplasmanına gidecek. Celta Vigo, Athletic Bilbao'yu konuk edecek.