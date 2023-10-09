Yayınlanma: 09.10.2023 - 10:05

Güncelleme: 09.10.2023 - 10:05

Trabzonspor forması giyen Rayyan Baniya'nın Türkiye A Milli Futbol Takımı'na davet edilmesiyle kariyeri merak edildi. Peki, Rayyan Baniya kimdir, kaç yaşında, nereli? Rayyan Baniya hangi mevkide oynuyor?

RAYYAN BANİYA KİMDİR?

Rayyan Baniya 18 Şubat 1999 tarihinde Bologna'da doğdu. Babası Beninli, annesi Türk olan ve İtalya'da doğan Rayyan Baniya'nın Türk vatandaşlığı bulunuyor. Süper Lig'de ilk olarak Karagümrük forması giyen stoper oyuncusu, bu sezon başında 2 milyon euro bonservisle Trabzonspor'a transfer olmuştu.

24 yaşındaki stoper daha önce Fanatik'e verdiği röportajda, "Bana sorarsanız ben kendimi Türk hissediyorum çünkü Türk bir annenin oğluyum. A Milli Takım'da oynamak benim küçüklük hayalimdi. Başkanımız Süleyman Hurma da bu fikirde, kendisi de benim Türk Milli Takımı'nda oynamamı istiyor. Ben de çok istiyorum. Tabii ki Benin'den de İtalya'dan da beni izleyenlerin olduğunu biliyorum. Ancak benim ilk tercihim her zaman Türk Milli Takımı olacak. Türkçe öğrenmeye de başladım. Yüzde olarak verirsem %40 diyebilirim. Arkadaşlarımla da yavaş yavaş Türkçe iletişime geçiyorum. Konuşulanları anlıyorum ama konuşmayı da yavaş yavaş geliştiriyorum" sözleriyle eleştirilere son noktayı koydu." açıklamasını yapmıştı.