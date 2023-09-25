Yayınlanma: 25.09.2023 - 11:56

Güncelleme: 25.09.2023 - 11:56

Filenin Sultanları'ndan Ayça Aykaç sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. 5 gün sonra evleneceğini duyuran Ayça Aykaç'ın hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki, Ayça Aykaç kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayça Aykaç hangi takımlarda oynadı?

AYÇA AYKAÇ KİMDİR?

Ayça Aykaç voleybola 10 yaşında Bursa Büyükşehir Belediyespor'da başladı. 13 yaşında ise Vakıfbank'a transfer oldu. Daha sonra 2014-2015 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2019-2020 sezonunda ise Yeşilyurt'a kiralandı. Günümüzde halen Vakıfbank forması giymektedir.

AYÇA AYKAÇ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2006-2009 Bursa BŞB

2009-2014 VakıfBank

2014-2015 İstanbul BŞB (Kiralık)

2015-2019 Vakıfbank

2019-2020 Yeşilyurt (Kiralık)

2020- Vakıfbank

AYÇA AYKAÇ BAŞARILARI

Milli takım

2013 - Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası - Bronz Madalya

2014 - Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası Bronz Madalya

2017 - U23 Dünya Şampiyonası - Altın Madalya

2021 - Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Bronz Madalya

2023 - Voleybol Kadınlar Milletler Ligi - Altın Madalya

2023 - Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Altın Madalya

Kulüp

2015-2016 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Gümüş Madalya

2015-2016 Sultanlar Ligi - Altın Madalya

2016-2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası - Altın Madalya

2016-2017 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Altın Madalya

2016-2017 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası - Altın Madalya

2016-2017 Kupa Voley - Gümüş Madalya

2016-2017 Sultanlar Ligi - Bronz Madalya

2017-2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası - Altın Madalya

2017-2018 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Altın Madalya

2017-2018 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası - Gümüş Madalya

2017-2018 Sultanlar Ligi - Altın Madalya

2017-2018 Kupa Voley - Altın Madalya

2018-2019 Sultanlar Ligi - Altın Madalya

2020-2021 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Gümüş Madalya

2020-2021 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası - Gümüş Madalya

2020-2021 Sultanlar Ligi - Altın Madalya

2020-2021 Kupa Voley - Altın Madalya

2020-2021 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası - Altın Madalya

2021-2022 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası - Altın Madalya

2022-2023 Kupa Voley - Altın Madalya

2022-2023 Sultanlar Ligi - Bronz Madalya