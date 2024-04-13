RB Leipzig evinde Wolfsburg'u rahat geçti

Bundesliga karşılaşmasında RB Leipzig ağırladığı Wolfsburg'u 3-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 18:31
RB Leipzig evinde Wolfsburg'u rahat geçti
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Bundesliga 29. hafta karşılaşmasında RB Leipzig konuk ettiği Wolfsburg'u 3-0 mağlup etti.

RB Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Dani Olmo, 68. dakikada Benjamin Sesko ve 81. dakikada Lois Openda kaydetti.

Leipzig bu galibiyetle puanını 56'ya çıkarırken, Wolfsburg ise 28 puanda kaldı.

Leipzig bir sonraki karşılaşmasında Heidenheim deplasmanına giderken, Wolfsburg evinde Bochum'u konuk edecek.


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