Real Betis cephesinden resmi açıklama geldi... Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat müjdesi!

Fenerbahçe'nin sezon başında Real Betis'e 1 yıllığına kiraladığı Sofyan Amrabat, İspanyol temsilcisindeki performansıyla göze girdi.
Fenerbahçe'nin planları arasında yer almayan Sofyan Amrabat'ın Real Betis'teki geleceği merak konusu olurken, konuyla ilgili kulüp başkanı Angel Haro'dan açıklama geldi.
REAL BETIS'TEN AMRABAT SÖZLERİ
Sofyan Amrabat'ın takımdaki geleceğiyle ilgili konuşan Real Betis Başkanı Angel Haro, "Kendisiyle görüşüyoruz. Performansından memnunuz" ifadelerini kullandı.
Başkan Haro, Utrecht maçında sakatlanan ve operasyon geçiren Amrabat'ın en kısa sürede iyileşmesini umduklarını aktardı.
Sofyan Amrabat, Real Betis formasıyla LaLiga'da 8, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maça çıktı ve toplam 721 dakika sahada kaldı.
28 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.