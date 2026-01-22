Real Betis cephesinden resmi açıklama geldi... Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat müjdesi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.01.2026 14:14:00
Fenerbahçe'nin Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat için LaLiga ekibinden açıklama geldi. Real Betis Başkanı Angel Haro, Sofyan Amrabat'ın geleceğiyle ilgili net konuştu.

Fenerbahçe'nin sezon başında Real Betis'e 1 yıllığına kiraladığı Sofyan Amrabat, İspanyol temsilcisindeki performansıyla göze girdi.

Fenerbahçe'nin planları arasında yer almayan Sofyan Amrabat'ın Real Betis'teki geleceği merak konusu olurken, konuyla ilgili kulüp başkanı Angel Haro'dan açıklama geldi.

REAL BETIS'TEN AMRABAT SÖZLERİ

Sofyan Amrabat'ın takımdaki geleceğiyle ilgili konuşan Real Betis Başkanı Angel Haro, "Kendisiyle görüşüyoruz. Performansından memnunuz" ifadelerini kullandı.

Başkan Haro, Utrecht maçında sakatlanan ve operasyon geçiren Amrabat'ın en kısa sürede iyileşmesini umduklarını aktardı.

Sofyan Amrabat, Real Betis formasıyla LaLiga'da 8, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maça çıktı ve toplam 721 dakika sahada kaldı.

28 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

