Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sofyan Amrabat'tan sürpriz Fenerbahçe itirafı: 'Şampiyonlar Ligi'nden elenince...'

Sofyan Amrabat'tan sürpriz Fenerbahçe itirafı: 'Şampiyonlar Ligi'nden elenince...'

15.09.2025 16:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sofyan Amrabat'tan sürpriz Fenerbahçe itirafı: 'Şampiyonlar Ligi'nden elenince...'

Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralık olarak transfer olan Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Real Betis, Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı kadrosuna kattığını düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. 

BAŞKAN HARO'DAN HOŞ GELDİN MESAJI

Başkan Angel Haro, Amrabat transferinin önemine dikkat çekti:

"Sofyan'ın transferi, sportif stratejimizin bir yansıması. Son günlerde oluşan fırsatı değerlendirdik ve transferi tamamladık. Hem kendisine hem de ailesine hoş geldin diyorum. Umarım burada mutlu olur ve başarıya ulaşır."

"TAKIMA DENGE KATACAK"

Manu Fajardo ise oyuncunun özelliklerini öne çıkardı:

"Sofyan, orta sahada denge ve liderlik getirecek. Zorlu liglerde oynamaya alışık, güçlü fiziği, dinamizmi ve topu doğru kullanma becerisiyle takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz."

"FENERBAHÇE ELENDİ, DEĞİŞİKLİK İSTEDİM"

Amrabat ise ilk açıklamasında çok mutlu olduğunu söyledi:

"Burada olmaktan çok mutluyum. Betis'in atmosferi ve taraftarından çok şey duydum. Takıma yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. Son günler benim için çok yoğun geçti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından değişiklik istedim. Başka teklifler vardı ama Betis'i duyunca hiç düşünmeden burayı seçtim." 

İlgili Konular: #fenerbahçe #real betis #Sofyan Amrabat

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de Nelson Semedo gelişmesi!
Fenerbahçe'de Nelson Semedo gelişmesi! Benfica maçında sakatlanan Nelson Semedo, takımla çalışmalara dönmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Fenerbahçe'de yaklaşık 1.5 yıldır kaleci antrenörlüğü görevini üstlenen Sandro Zufic'in teknik ekipten ayrıldığı iddia edildi.
Fenerbahçe'den Ertuğrul Doğan'a flaş yanıt: 'Başkanlığı bırakana kadar...'
Fenerbahçe'den Ertuğrul Doğan'a flaş yanıt: 'Başkanlığı bırakana kadar...' Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarına yanıt verdi.