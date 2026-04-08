Real Betis Portekiz'den avantajlı dönüyor!

8.04.2026 22:29:00
Real Betis, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Braga ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Braga ile Real Betis karşı karşıya geldi. Estadio Municipal de Braga'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Braga, 5. dakikada Florian Grillitsch ile öne geçti.

7. dakikada Marc Bartra ile bulduğu gol VAR'dan dönen Real Betis, 61. dakikada Cucho Hernandez'in penaltı golüyle skoru eşitledi.

AMRABAT İLK 11'DE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat, maça ilk 11'de başladı ve 46. dakikada yerini Antony'e bıraktı.

Braga'nın Türk futbolcusu Demir Ege Tıknaz, mücadele kadrosunda yer aldı ancak oyuna dahil olamadı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 16 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de İspanya'da oynanacak.

