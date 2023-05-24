Real Madrid 89'da galibiyete uzandı

Yayınlanma: 24.05.2023 - 22:55

Güncelleme: 24.05.2023 - 22:55

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ile Andoni Iraola'nın yönetimindeki Rayo Vallecano karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 2-1 kazanırken goller; 31. dakikada Karim Benzema ve 89. dakika Rodrygo'dan geldi. Rayo Vallecano'nun tek golü ise 84. dakikada Raul de Tomas'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid 74 puana yükselirken Vallecano 46 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid deplasmanda Sevilla ile karşılaşırken, Rayo Vallecano evinde Villarreal'i konuk edecek.

VINICIUS JR'A DESTEK

Karşılaşma öncesinde taraftarlar, Valencia maçında ırkçı hakaretlere maruz kalan Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a destek verdi.

Maç kadrosunda yer almayan Vinicius Junior, saha içinde taraftarları selamladı.