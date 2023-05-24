Real Madrid 89'da galibiyete uzandı
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid evinde Rayo Vallecano'yu 2-1 yendi.
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ile Andoni Iraola'nın yönetimindeki Rayo Vallecano karşı karşıya geldi.
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 2-1 kazanırken goller; 31. dakikada Karim Benzema ve 89. dakika Rodrygo'dan geldi. Rayo Vallecano'nun tek golü ise 84. dakikada Raul de Tomas'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid 74 puana yükselirken Vallecano 46 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid deplasmanda Sevilla ile karşılaşırken, Rayo Vallecano evinde Villarreal'i konuk edecek.
VINICIUS JR'A DESTEK
Karşılaşma öncesinde taraftarlar, Valencia maçında ırkçı hakaretlere maruz kalan Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a destek verdi.
Maç kadrosunda yer almayan Vinicius Junior, saha içinde taraftarları selamladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Pazar günü kurulacak ‘yeni ordu’
- Ümit Özdağ 'ikinci tur' kararını açıkladı
- Erdoğan'dan seçim öncesi tehlikeli sözler
- 'Size söz İçişleri Bakanı olarak...'
- Deniz Baykal'ın cenazesinde yaşanan skandal!
- Meral Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması!
- Çinli teknoloji devi Türkiye’den kaçtı, Mısır’a gidiyor
- Abdulkadir Selvi 'gereğini yapma' telaşına düştü
- Binali Yıldırım'dan bir garip 'bakanlık' açıklaması!
- Tina Turner yaşamını yitirdi