Real Madrid Alvaro Carreras transferini resmen açıkladı!

Real Madrid, uzun süredir gündemde olan Alvaro Carreras transferini resmen duyurdu. İspanyol devi, Benfica forması giyen 22 yaşındaki sol bek için 50 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

2017-2020 yılları arasında Real Madrid altyapısında yetişen Carreras, daha sonra Manchester United ve Benfica'da forma giymişti. Genç oyuncu, bu transferle birlikte yetiştiği kulübe geri dönmüş oldu.

6 YILLIK SÖZLEŞME

Real Madrid kulübü, Carreras ile 2031 yılına kadar geçerli 6 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Benfica oyuncuyu sadece 6 milyon Euro'ya Manchester United'dan transfer etmişti. Carreras, Portekiz ekibinde kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girmişti.