Real Madrid - Arsenal maçına VAR damgası!
Arsenal karşısında 3-0'ın rövanşında mucize arayan Real Madrid aleyhine iki VAR kararı verildi. Bernabeu ayaklandı.
Real Madrid ile Arsenal arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçının ilk 25 dakikasına VAR kararları damga vurdu.
Arsenal, mücadelenin 7. dakikasında VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Maçın Fransız hakemi François Letexier, VAR hakemi Jerome Brissard'ın uyarısı üzerine monitöre gitti. Raul Asencio'nun kornerde Mikel Merino'yu çektiğine hükmederek penaltı kararı verildi.
Bukayo Saka'nın kötü panenka penaltısının gol olmasına Courtois izin vermedi.
Real Madrid, 24. dakikada penaltı kazandı. Yaklaşık 5 dakikalık VAR incelemesinin ardından Brissard, Letexier'i bir kez daha monitöre çağırdı.
Letexier, Declan Rice'ın Kylian Mbappe'ye faul yapmadığına hükmederek penaltıyı iptal edildi.
Fransız hakemin kararları, Bernabeu'da büyük tepkiyle karşılandı.
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