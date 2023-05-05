Real Madrid, Belgrad'da seriyi eşitledi
THY Euroleague play-off turu 4. maçında Real Madrid, deplasmanda Partizan'ı 85-75 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi.
THY Euroleague play-off turu 4. maçında Zeljko Obradovic'in ekibi Partizan ile Chus Mateo'nun yönetimindeki Real Madrid karşı karşıya geldi.
Stark Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid 85-75 kazandı ve kendi evinde 2-0 geriye düştüğü seride 2 deplasman galibiyeti üst üste alarak durumu 2-2'ye getirdi.
Real Madrid'de Walter Tavares 15 sayı 7 ribaunt ile öne çıkarken, Partizan'da forma giyen Zach LeDay'in 25 sayılık performansı galibiyete yeterli olmadı.
Serinin Final-Four'a çıkacak takımı belirleyecek 5. maçı, 10 Mayıs Çarşamba günü Madrid'de oynanacak.
THY Euroleague'de play-turunun bir diğer serisinde Maccabi Tel Aviv, Monaco'yu 104-69 yendi ve seride durumu 2-2'ye getirdi.
Seride Final Four'a yükselecek takımın belirleneceği 5. maç, 10 Mayıs Çarşamba günü Monaco'da oynanacak.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Starbucks fiyatlarına dev zam!
- Erdoğan'ı 'Şimdi doktor dövüyoruz' diye savundu
- Cumhur'un adayından şoke eden sözler: Tahrikte son nokta
- Avantaj Gaziantep'in!
- İlçe Seçim Kurulu'ndan Erdoğan kararı
- AKP'li iş insanı isyan etti, zararını açıkladı
- 'Paniğe kapıldılar'
- HÜDA PAR yöneticisi Trabzonluları hedef aldı
- MHP'li isim uyuşturucuyla yakalandı
- Soylu'nun iddiası yargıya taşınıyor