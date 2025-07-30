Real Madrid'de 10 numara kararı!

Luka Modric'in sözleşmesinin sona ermesiyle Real Madrid'den ayrılması sonrası, Hırvat yıldızın Arda Güler'e 10 numaralı formasını verdiği anlar İspanya'da büyük ses getirmişti. Bu jest, genç oyuncunun Modric'in veliahtı olarak görüldüğünün göstergesi olarak yorumlanmıştı.

Bir süredir kamuoyunun merakla beklediği "Real Madrid'in yeni 10 numarası kim olacak?" sorusu sonunda yanıt buldu. Adaylar arasında Arda Güler ve Fransız yıldız Kylian Mbappe öne çıkıyordu.

Real Madrid, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 10 numaralı formanın yeni sahibini duyurdu.

Kulübün yaptığı paylaşımda Mbappe'nin 10 numaralı forması yer aldı ve böylece eflatun-beyazlılar tercihini Mbappe'den yana kullanmış oldu.