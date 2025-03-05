Real Madrid derbiyi kazandı, avantajı kaptı!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Real Madrid, konuk ettiği Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Real Madrid, Atletico Madrid'i konuk etti.
Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı. Karşılaşmada ilk golü 4. dakikada Rodrygo kaydetti ve Real Madrid 1-0 öne geçti.
Fede Valverde'nin pasıyla sağ kananatta topla buluşan Rodrygo, ceza alanına girip sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Top, uzak köşeden ağlarla buluştu.
Atletico Madrid'de Julian Alvarez, 32. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Javi Galan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Julian Alvarez, Eduardo Camavinga'yı çalımladıktan sonra ceza sahasına girerek sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Uzak direğe çarpan top, aplarla buluştu.
İlk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlanırken Real Madrid'de Brahim Diaz, 55. dakikada ağları havalandırdı ve takımını yeniden öne geçirdi.
Sol kanatta topla buluşan Vinicius Junior, sağına pasını aktardı. Sol iç kulvarda bulunan Ferland Mendy, hiç beklemeden topu Brahim Diaz ile buluşturdu. Sol kanattan ceza sahasına giren Diaz, dar alanda Jose Gimenez'e şık bir çalım attıktan sonra sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Top, uzak köşeden ağlara gitti.
Derbi, Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Rövanş öncesinde Carlo Ancelotti'nin ekibi avantajı kaptı.
ARDA GÜLER, MAÇI YEDEK KULÜBESİNDE TAMAMLADI
Öte yandan Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.
Rövanş maçı, 12 Mart'ta Riyadh Air Metropolitano'da oynanacak.
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