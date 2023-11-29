Real Madrid erteleme maçında kazandı

Yayınlanma: 29.11.2023 - 08:45

Güncelleme: 29.11.2023 - 08:45

EuroLeague erteleme karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda konuk olduğu Maccabi Tel-Aviv'i 99-70 mağlup etti.

Real Madrid'de Walter Tavares attığı 19 sayı ve 8 ribaund ile galibiyetin başmimarlarından oldu.