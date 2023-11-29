Real Madrid erteleme maçında kazandı
THY EuroLeague karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda Maccabi Tel-Aviv'i 99-70 yendi.
EuroLeague erteleme karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda konuk olduğu Maccabi Tel-Aviv'i 99-70 mağlup etti.
Real Madrid'de Walter Tavares attığı 19 sayı ve 8 ribaund ile galibiyetin başmimarlarından oldu.
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