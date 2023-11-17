Real Madrid evinde kazandı namağlup serisini sürdürdü

THY Euroleague karşılaşmasında Real Madrid sahasında konuk ettiği AS Monaco'yu 91-73 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2023 - 09:08
Real Madrid evinde kazandı namağlup serisini sürdürdü
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EuroLeague 9. hafta karşılaşmasında Real Madrid evinde ağırladığı AS Monaco'yu 91-73 mağlup etmeyi başardı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Real Madrid'de Dzanan Musa attığı 21 sayıyla galibiyetin mimarlarından oldu.


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