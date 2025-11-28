Real Madrid, Ibrahima Konate transferinden vazgeçti!

Real Madrid, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Liverpool oyuncusu Ibrahima Konate'nin transferi için son kararını verdi.

REAL MADRID VAZGEÇTİ

The Athletic'in haberine göre, Eflatun-beyazlılar Fransız stoperin transferinden vazgeçti. Real Madrid'in bu kararını Liverpool'a ilettiği kaydedildi.

LIVERPOOL İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Haberde Liverpool'un ise 26 yaşındaki oyuncuyla sözleşme görüşmelerini sürdürdüğü ancak henüz nihai bir karara varılmadığı belirtildi.

TARAFTARLARA MESAJ

Ayrılmak istediği yönünde haberler çıkan Fransız stoper geçen gün taraftarlara destek çağrısında bulunan bir metin paylaşmıştı. İşte Konate'nin paylaştığı metinde kullandığı ifadeler:

"Bu anı göğsümüzü gere gere kabul etmeliyiz. Eleştiri futbolun bir parçasıdır ve her seferinde geri dönecek, bu fırtınadan çıkacağız. Böyle anlarda en çok taraftarlar önemlidir. İyi günde de kötü günde de yanımızda duranlar zor zamanlarda bile bizim için şarkı söyleyenler! Sizin sesiniz ve desteğiniz bizim için her şey demek. Gelişmemiz gerektiğini biliyoruz ve sizin için savaşmaya devam edeceğiz."

BU SEZON NE YAPTI?

Liverpool'un kötü bir başlangıç yaptığı sezonda 18 maçta forma giyen Fransız yıldız, 1 gollük performans sergiledi. Fransız stoperin 55 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.