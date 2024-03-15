Real Madrid, ırkçı tezahürattan dolayı savcılığa suç duyurusunda bulundu

Real Madrid Kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde oynanan Barcelona-Napoli ve Atletico Madrid-İnter maçlarında Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'a yönelik ırkçı tezahürat yapıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 17:51
Real Madrid, ırkçı tezahürattan dolayı savcılığa suç duyurusunda bulundu
Abone Ol google-news

Real Madrid Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, Barcelona-Napoli ve Atletico Madrid maçlarında tribünlerden Vinicius'a yönelik ırkçı ve nefret içerikli tezahüratlar yapıldığını belirtilerek, ayrımcılık ve nefret suçlarından dolayı Başsavcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Söz konusu maçlarda ırkçı ve nefret içerikli tezahüratları yapanların kameralarla tespit edilmesini isteyen İspanyol kulübü, açıklamasında şunları kaydetti:

"Oyuncumuz Vinicius Junior'a karşı ne yazık ki defalarca gerçekleştirilen bu şiddetli ırkçılık, ayrımcılık ve nefret saldırılarını kınıyoruz. Kulübümüz, futbolun ve sporun değerlerini savunmak için çalışmaya devam edecek ve son dönemde yaşanan menfur olaylar karşısında sıfır tolerans mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

Vinicius'a karşı ırkçı tezahüratlar geçen sezondan itibaren yaşanırken, 21 Mayıs 2023'te deplasmanda oynanan Valencia-Real Madrid maçında yaşananlar kıvılcımı ateşlemişti. Söz konusu maçta Valencia tribünlerinden bir grup taraftarın ırkçı söylemlerime maruz kalan Vinicius, yaklaşık 10 dakika oyunu durdurmuştu. Olaydan dolayı Valencia kulübüne saha kapatma cezası verilirken, ırkçı tezahüratı yaptığı tespit edilen taraftarlar hakkında dava açılmıştı.

Öye yandan Vinicius, X hesabından yaptığı açıklamada, "Umarım UEFA verilecek cezaları düşünmüştür. Benim oynamadığım maçlarda bile yaşanan bu olaylar üzücü bir gerçek." ifadelerini kullanarak, UEFA'dan olaya müdahale etmesini istedi.


real madrid haberleri atletico madrid haberleri la liga haberleri İspanya haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fenerbahçe yöneticisi ifade verdi: Ali Koç destek için adliyeye geldi

Fenerbahçe yöneticisi ifade verdi: Ali Koç destek için adliyeye geldi
Ehliyeti süresi dolan 103 yaşındaki kadına cezai işlem

Ehliyeti süresi dolan 103 yaşındaki kadına cezai işlem
NASA açıkladı: Uzayda ‘bira’ bulundu

NASA açıkladı: Uzayda ‘bira’ bulundu
NASA duyurdu: Gaz bulutunun içinde ‘bira’ bulundu!

NASA duyurdu: Gaz bulutunun içinde ‘bira’ bulundu!
Tıbbiyeli Hikmet'in hikâyesi: Emperyalist işgale bir başkaldırı

Tıbbiyeli Hikmet'in hikâyesi: Emperyalist işgale bir başkaldırı
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi!

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi!
Rıdvan Dilmen'den Union SG iddiası: 'Bizim ligimizde...'

Rıdvan Dilmen'den Union SG iddiası: 'Bizim ligimizde...'
Canan Karatay uyardı: ‘Kaju çok tehlikeli’

Canan Karatay uyardı: ‘Kaju çok tehlikeli’