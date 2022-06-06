Real Madrid, kalp krizi geçiren Pablo Laso’nun yoğun bakımdan taburcu edildiğini açıkladı
Real Madrid, dün sabah kalp krizi geçiren Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Pablo Laso'nun yoğun bakımdan taburcu edildiğini açıkladı.
Real Madrid Basketbol Takımı Başantrenörü Pablo Laso'nun 5 Haziran'da geçirdiği kalp krizinin ardından sağlık durumunun iyiye gittiği ve yoğun bakımdan çıktığı bildirildi.
İspanyol kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Madrid'deki La Moraleja Üniversite Hastanesi'nde tedavi görev Laso'nun yoğun bakımdan çıktığı ve sağlık durumunun iyi yönde gelişmeye devam ettiği belirtildi.
Kalp kateterizasyonu yapılan 54 yaşındaki Laso'nun, kardiyoloji bölümünde tedavisi sürüyor.
Diğer yandan, İspanya 1. Basketbol Ligi play-off yarı finalinde Baskonia ile eşleşen ve şimdiye kadar oynanan maçlarda rakibine 2-0 üstünlük sağlayan Real Madrid'de Pablo Laso'nun rahatsızlığından dolayı yerine yardımcısı Chus Mateo kalan maçlara takımın başında çıkacak.
Real Madrid, yarın deplasmanda oynayacağı maçta Boskonia'yı yenmesi halinde serideki üstünlüğünü 3'e çıkararak adını finale yazdıracak.
Laso, 5 Haziran Pazar sabahı evinde kalp krizi geçirmesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.
Video Haberler
- Asker eğlencesinde yolu kapatıp meşale yaktılar
- Fare kurabiyelerin üstünde gezdi
- Besici isyan etti: 'Et ve süt fiyatı çok artacak'
- Bu çileğin kilosu 200 TL: 'Yerini kimseye söylemiyorlar
- Afgan Milat'ı vurdular: 4 gözaltı
- Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: 7 kişi yaralı
- ‘Hortumculuk bizi tüketti’
- Rize'de teras yangını korkuttu
- Esenyurt'ta çatışma: 1'i ağır 3 yaralı
- Demir hırsızları esnafı isyan ettirdi: 'Ben uğraşsam...'
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti
- Başsavcı Demiral hayatını kaybetti
- Okulda dansöz oynattılar!
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- Kapalı toplantıda itiraf üstüne itiraf!
- Otobüsteki tacizciden pişkin savunma
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı
- AKP MKYK üyesinin eşi ve iki adamı çocukları dövdü!
- 'AKP’nin yarattığı tahribatın sonucu'