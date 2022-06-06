Werder Bremen'den ayrılan Ömer Toprak, Antalyaspor yolunda
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Ömer Toprak transferinde de mutlu sona çok yakın. Werder Bremen ile yollarını ayıran deneyimli savunmacının, son görüşmelerin ardından imzayı atması bekleniyor.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Soner Aydoğdu transferini bitirirken, İstanbulspor'dan Alperen Uysal'la da büyük ölçüde anlaştı. Savunmanın önemli ismi Naldo ile henüz anlaşma sağlayamayan kırmızı-beyazlılar, aynı bölge için Ömer Toprak transferinde sona geldi.
Antalya yerel basınının haberine göre, geçtiğimiz sezonun devre arasında da gündeme gelen 32 yaşındaki futbolcu, büyük bir sürpriz olmazsa Antalyaspor formasını giyecek.
Devre arasında Antalyaspor ile söz kesen milli futbolcu, Werder Bremen'in yeni sözleşme teklifini kabul etmemişti.
WERDER BREMEN'DEN AYRILDI
2019-2020 sezonu başında Werder Bremen forması giymeye başlayan Ömer Toprak, kulübüyle sözleşmesini tamamlamasının ardından yollarını ayırdı. Alman kulübü, Ömer Toprak'ın ayrılığını resmen duyururken, "Yorulmak bilmeyen çabalarınız için teşekkürler Kaptan! Size gelecek için en iyisini diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Bonservisi bulunmayan milli futbolcunun, son görüşmelerin ardından Antalyaspor'a imza atması bekleniyor.
NURİ ŞAHİN İLE BERABER OYNADI
Ömer Toprak, Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'in de eski takım arkadaşı olmasıyla dikkat çekiyor. İkili, 2017-2018 sezonunda Borussia Dortmund, 2019-2020 sezonunda da Werder Bremen'in başarısı için birlikte mücadele verdi.
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