Real Madrid, LaLiga rekoru için El Clasico'ya çıkıyor
İspanya LaLiga'da Real Madrid, bugün El Clasico'da Barcelona'ya yenilmemesi halinde ezeli rakibinin ligdeki yenilmezlik rekorunu egale edecek.
LaLiga'da sezonun ilk El Clasico'sunda Real Madrid ile Barcelona bu akşam karşı karşıya gelecek.
Santiago Bernabeu'da oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Real Madrid, bu karşılaşmada rekor için sahaya çıkacak.
42 MAÇLIK SERİ
Real Madrid, bugün Barcelona'ya kaybetmemesi halinde LaLiga'daki yenilmezlik serisini 43 maça yükseltecek ve Barcelona'nın rekorunu egale edecek.
Carlo Ancelotti'nin ekibi geçtiğimiz sezon derbide Atletico Madrid'e kaybettiği maçtan bu yana LaLiga'da yenilgi yaşamadı.
Derbinin ardından LaLiga'da 2023/24 ve 2024/25 sezonunda toplam 42 maça çıkan Real Madrid, 31 galibiyet ve 11 beraberlik elde etti.
REKOR BARCELONA'DA
LaLiga'da en uzun yenilmezlik serisi Barcelona'ya ait.
Barcelona, Ernesto Valverde yönetiminde 2017-2018 yılları arasında 43 maçta yenilmemişti.
BU SEZONKİ PERFORMANSLARI
LaLiga'da bu sezon Barcelona 10 maçta 9 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Katalan ekibi topladığı 27 puanla ilk sırada yer alıyor.
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Real Madrid ise namağlup yoluna devam ederken 10 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik elde etti. Başkent ekibi 24 puanla Barcelona'nın ardından ikinci sırada bulunuyor.
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