Nuri Şahin'den şaşırtan Real Madrid kararı: 'Bu daha önce hiç olmamıştı'

Yayınlanma: 21.10.2024 - 17:10

Güncelleme: 21.10.2024 - 17:10

Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta maçında yarın Real Madrid'e konuk olacak Borussia Dortmund'da teknik direktör Nuri Şahin, Alman basınında şaşkınlığa yol açan bir karar aldı.

Bild Gazetesi'nde yer alan ve "Bu daha önce hiç olmamıştı" başlığıyla verilen haberde, Dortmund'un ilk kez birinci sınıf bir deplasman maçı öncesinde rakip stadyumda antrenman yapmayacağı belirtildi.

Alman takımının son antrenmanını bu sabah kendi tesislerinde yaptığı ve TSİ 16.00'da uçakla Madrid'e doğru yola çıkacağı ifade edildi.

Haberde, bu kararın arka planında ise teknik direktör Nuri Şahin'in olduğu kaydedildi.

CASUS ENDİŞESİ

Şahin'in Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Madrid'in casuslarının bulunabileceğinden endişe ettiği ve maç taktiğini açığa çıkmaması adına son antrenmanı İspanyol takımının sahasında yapmak istemediği ileri sürüldü.

Haber detayında Nuri Şahin'in Real Madrid ve Bernabeu'ya çok aşina olduğu vurgulanırken, genç teknik adamın futbolculuğu döneminde 2011-2014 yılları arasında İspanyol takımında forma giydiği hatırlatıldı. Şahin bu süreçte Liverpool ve Borussia Dortmund'a kiralanmış ve Real Madrid'de toplam 10 resmi maça çıkmıştı.