Real Madrid'in stadında antrenman yapmamışlardı: Nuri Şahin sebebini açıkladı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak Borussia Dortmund'da teknik direktör Nuri Şahin basın toplantısında soruları yanıtladı. Nuri Şahin, Santiago Bernabeu'da antrenman yapmamalarının sebebini açıkladı.
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, Real Madrid'in stadyumu Santiago Bernabeu'da antrenman yapmamalarının sebebini açıkladı.
Basın mensuplarının, "Neden Santiago Bernabeu'da antrenman yapmadınız?" sorusuna yanıt veren Şahin şu ifadeleri kullandı:
"Real Madrid'in bizim taktiğimizi izleyebileceği, casusluk olmasın diye idman yapmadığımız haberlerini okudum ama bununla hiç alakası yok. Tüm takım Almanya'da çok iyi idman yaptı. Uçakla 2 saat seyahat edeceğiz, bu yolculuktan sonra antrenman yapmak mantıklı olmazdı. Tek sebebi bu."
ARDA GÜLER YANITI
Arda Güler'le ilgili konuşan genç teknik direktör, "Arda Güler çok iyi gidiyor. Özellikle milli takımda kritik gollere imza attı. O benim kardeşim gibi. Sürekli konuşuyoruz. Umarım iyi bir geleceği olur" diye konuştu.
MBAPPE VE VINICIUS AÇIKLAMASI
"Vinicius ve Mbappe'ye özel önlem aldınız mı?" sorusuna ise Nuri Şahin, "Sadece bu iki oyuncuya değil hepsine önlem aldık. Real Madrid'in bütün oyuncularını durdurmaya çalışacağız. Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz" diye cevap verdi.
Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında bugün (salı) deplasmanda TSİ 22:00'de Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.
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