Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanı başlıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli futbolcu Arda Güler, İtalyan hocanın görev vermesi halinde forma giyebilecek.
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında sahasında Leipzig ile 1-1 berabere kalmıştı.
Manchester City ise sahasında Kopenhag'ı 3-1 mağlup etmişti.
real madrid haberleri Manchester City haberleri uefa şampiyonlar ligi haberleri arda güler haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Tutulma öncesi evcil hayvan sahiplerine uyarı!
- Erdoğan'dan 'Hatay' açıklaması
- Eski başkan yeni başkana çiçek fırlatıp küfretti!
- YSK'den Hatay, Ardahan ve Iğdır kararı
- İngiltere'de Türk doktor skandalı!
- Uğur Dündar'dan Metin Oktay sözleri
- Türkiye'den görülecek mi?
- 'Seçim sonucunu değiştirecek sayıda...'
- İYİ Parti'de dört aday birden!
- Cübbeli'den İsmailağa yöneticilerine sert sözler