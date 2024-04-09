Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.04.2024 - 09:29
Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanı başlıyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Milli futbolcu Arda Güler, İtalyan hocanın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında sahasında Leipzig ile 1-1 berabere kalmıştı.

Manchester City ise sahasında Kopenhag'ı 3-1 mağlup etmişti.


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