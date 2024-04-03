Arda Güler'den dikkat çeken paylaşım: 'İzin yok'

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 11:11
Arda Güler'den dikkat çeken paylaşım: 'İzin yok'
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Fenerbahçe'de Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, eflatun-beyazlılarda daha fazla forma şansı bulabilmek için kendini geliştirmeye devam ediyor.

Genç yıldız son olarak spor salonunda çalışma yaptığı anlardan fotoğraf paylaştı.

"İZİN YOK"

Arda Güler'in spor salonundan yaptığı paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fiziksel olarak oldukça geliştiği görülen futbolcu paylaşımına, "İzin yok" ifadesini ekledi.

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maçta forma giydi. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda takımına tek gollük katkı verirken, sahada 98 dakika süre buldu.

Arda Güler'in paylaşımları şu şekilde:


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