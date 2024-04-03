İspanyollardan Arda Güler övgüsü: Yıldızların arasında bir yıldız...

İspanyol basını, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'i dev kulübün gelecek yıldızları arasında gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 16:25
İspanyollardan Arda Güler övgüsü: Yıldızların arasında bir yıldız...
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Real Madrid'in sezon başında kadrosuna kattığı fakat yaşadığı sakatlıklar sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Arda Güler'e övgüler bitmiyor.

"YENİ GALAKSİ"

İspanya'nın en büyük gazetelerinden AS, Arda Güler'in de bulunduğu bir manşet paylaştı.

"Yeni Galaksi" manşetiyle Rodrygo, Vinicius, Mbappe, Bellingham, Brahim Diaz, Endrick ve Arda Güler'i paylaşan AS'ın manşeti şu şekilde:


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