Real Madrid, Olimpia Milano'yu rahat geçti!

THY EuroLeague'in 4. haftasında Real Madrid evinde Olimpia Milano'yu 88-71 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2023 - 08:35
Real Madrid, Olimpia Milano'yu rahat geçti!
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THY EuroLeague'in 4. haftasında Chus Mateo'nun ekibi Real Madrid ile Ettore Messina'nın yönetimindeki Olimpia Milano karşı karşıya geldi.

WiZink Center'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 88-71 kazandı ve İspanyol ekibi sezona 4 maçta 4 galibiyetle başlamış oldu.

Real Madrid'de Facundo Campazzo 12 sayı 10 asist ile yıldızlaşırken, Milano'da Shavon Shields'ın 16 sayı 7 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.


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