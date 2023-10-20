Real Madrid, Olimpia Milano'yu rahat geçti!
THY EuroLeague'in 4. haftasında Real Madrid evinde Olimpia Milano'yu 88-71 mağlup etti.
THY EuroLeague'in 4. haftasında Chus Mateo'nun ekibi Real Madrid ile Ettore Messina'nın yönetimindeki Olimpia Milano karşı karşıya geldi.
WiZink Center'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 88-71 kazandı ve İspanyol ekibi sezona 4 maçta 4 galibiyetle başlamış oldu.
Real Madrid'de Facundo Campazzo 12 sayı 10 asist ile yıldızlaşırken, Milano'da Shavon Shields'ın 16 sayı 7 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.
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