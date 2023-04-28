Real Madrid - Partizan maçında ortalık karıştı! Parke savaş alanına döndü...
Euroleague'in play-off turu ikinci maçında Zeljko Obradovic'in takımı Partizan, Real Madrid'i deplasmanda yenerek seride 2-0 öne geçti. Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yapılan Real Madrid-Partizan maçı çıkan olaylar nedeniyle erken bitti.
Fenerbahçe'nin eski başantreörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan, Euroleague play-off turu ikinci maçında favori takımlardan Real Madrid'i deplasmanda 95-80 mağlup ederek seride skoru 2-0'a getirdi.
Wizink Center'da oynanan mücadelenin 38'inci dakikasında Real Madridli Sergio Llull'un Kevin Punter'a yaptığı faul sonrasında çıkan arbede bir anda kavgaya dönüştü.
Deplasman ekibinin hücum ettiği esnada Real Madrid‘den Sergio Llull, Kevin Punter’a çok sert bir faul yaptı. Bu faulün üzerine bir anda saha karıştı.
Tüm oyuncular birbirlerine girerken Real Madrid’den Guerschon Yabusele, Partizan’lı Dante Exum’u yere serdi. Bunun üzerine olaylar iyice büyüdü.
Hakemler, yaşanan olayların ardından maçı erken bitirme kararı aldı. Zeljko Obradovic'in takımı Partizan'ın ev sahipliği yapacağı serinin üçüncü maçı, 2 Mayıs Salı günü yapılacak.
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