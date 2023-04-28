Real Madrid - Partizan maçının cezaları açıklandı!
THY EuroLeague'de son anlarında büyük bir olayların yaşandığı Real Madrid - Partizan maçının cezaları açıklandı.
THY EuroLeague, Real Madrid ile Partizan maçında yaşanan olayların ardından cezaları açıkladı.
THY EuroLeague Yönetimi, Real Madrid'den Guerschon Yabusele'ye 5, Partizan'dan Kevin Punter'a 2, Real Madrid'den Gabriel Deck'e 1, Partizan'da oynayan Mathias Lessort'a 1 maç men cezası verdi.
Kurul ayrıca, her iki takıma da 50 bin euro'luk para cezası verildiğini duyurdu.
NELER OLMUŞTU?
THY EuroLeague play-off randevusundaki Real Madrid-Partizan maçı çıkan olaylar nedeniyle erken bitti.
Wizink Center'da oynanan mücadelenin 38'inci dakikasında Real Madridli Sergio Llull'un Kevin Punter'a yaptığı faul sonrasında çıkan arbede bir anda kavgaya dönüştü. Hakemler, yaşanan olayların ardından maçı erken bitirme kararı aldı.
Karşılaşmayı 95-80 kazanan Sırbistan temsilcisi seride 2-0 öne geçti.
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