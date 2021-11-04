Real Madrid rekor kırdığı maçta Benzema'nın golleri ile Shakhtar Donetsk'i 2-1 mağlup etti
Real Madrid, Benzema'nın attığı 2 golle Shakhtar Donetsk'i 2-1 mağlup etti. Benzema attığı ilk golle Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki 1000.golünü atmış oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının dördüncü haftasına iki maçla devam edildi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında TSİ 20.45'te oynanan Milan-Porto ve Real Madrid-Shakhtar Donetsk maçları sona erdi.
B Grubu'nda İtalya temsilcisi Milan, konuk ettiği Portekiz'in Porto takımı ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golünü 6. dakikada Luis Diaz, ev sahibi takımın golünü ise 61. dakikada Chancel Mbemba kendi kalesine attı.
Bu sonuçla Porto 5 puan ve maç fazlasıyla grupta ikinciliğe yükselirken, ilk puanını alan Milan ise son sırada kalmaya devam etti.
BENZEMA REAL MADRİD'İN 1000.GÖLÜNÜ ATTI
D Grubu'nda Real Madrid ise ağırladığı Shakhtar Donetsk'i 14. ve 61. dakikalarda Karim Benzema'nın fileleri sarsmasıyla 2-1 yendi. Ukrayna ekibinin tek golünü, 39. dakikada Fernando kaydetti.
Maçtaki ilk golüyle Benzema, Real Madrid'in organizasyon tarihindeki bininci golüne imza attı ve İspanya temsilcisi, turnuvada bu sayıya ulaşan ilk takım oldu.
Grupta, puanını 9'a çıkaran Real Madrid lider konumda yer alırken, 1 puanlı Shakhtar Donetsk ise son sırada kaldı.
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