Vitor Pereira, Antwerp maçı öncesi açıklamalarda bulundu:

03 Kasım 2021 Çarşamba, 21:39

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 3 sonunda 2 puan toplayan Fenerbahçe, 4. grup maçında Belçika'da Antwerp ile yarın karşılaşacak. Bu karşılaşma öncesinde teknik direktör Vitor Pereira basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pereira maçın önemiyle ilgili "Bu maçın önemini biliyoruz, 3 puanın önemini biliyoruz. Kafamızda 3 puanı almak var. İyi bir takımla oynuyoruz. Onlar bizi tanıyor, biz onları tanıyoruz. Yarın 3 puanı almak hedefimiz." dedi.

Eleştirilere yönelik de cevap veren Pereira, "Şuan bütün odağımız takımın odağını artırmak. Futbolda eleştiriler vardır. Teknik direktör olmak istiyorsanız eleştiri normal. Bir gün dünyanın en iyisi sizsinizdir sonraki gün farklı olabilir. Daha önce gösterdiğimiz seviyeyi göstermemiz gerekiyor. Benim işim bu." ifadelerini kullandı.

"FUTBOL MATEMATİK DEĞİLDİR"

"Frankfurt'taki penaltıyı atsaydık bizim 2 puan fazlamız olacaktı. Futbol matematik değildir. Bazen sahada çok çalışabilirsiniz ama rakip bir pozisyon bulabilir. Futbol bu yüzden güzel. Çok tecrübem var. Şunu biliyorum ki bazen bir sonuç almak futbolda çok şeyi değiştirebilir. En ufak bir şeyde maçı kazanabilirsiniz. Çok iyi oynamadığınızda da kazanabilirsiniz. Doğru anda ayağınıza gelen şansı değerlendirmelisiniz."

OLAY YARATAN CÜMLELERİNE CEVAP VERDİ

Kadıköy'de 2-2 biten Antwerp maçı sonrasında, "Kulüpte herhangi biri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünmemeli. Biz bu turnuvayı kazanacak seviyede değiliz." ifadelerini kullanmıştı.

Pereira, deplasmandaki Antwerp maçı öncesi bu sözlerine açıklık getirdi.

53 yaşındaki teknik adam, "Yarınki hedefimiz maçı kazanmak. Bir sonraki aşamaya geçmek. Dünyadaki en iyi takım biz değiliz. Omzumuza bu sorumluluğu yüklemememiz gerekir. Tabi ki Avrupa Ligi'ni kazandım. Yardımcı hoca olarak kazandım, teknik direktör olarak kazanmak istiyorum." dedi.

BERKE ÖZER'DEN ALTAY BAYINDIR AÇIKLAMALARI

İlk olarak söz alan Berke Özer, "Bizim için çok önemli bir maç. Çıkışa geçmemiz gereken bir maç. Takım olarak çok motiveyiz. İhtiyacımız olan bir maç. İnşallah gereken sonucu alıp buradan en iyi şekilde ayrılacağız" dedi.

Antwerp ve diğer Belçika takımlarının ortak özelliklerinin disiplin olduğunu kaydeden Berke Özer şöyle konuştu, "2 sene Belçika'da oynadım. Buradaki tüm takımlar çok disiplinli ve sistemli. Taktiklerine bağlı takımlar var burada. Güçlü bir takımla oynayacağımızı arkadaşlarıma söyledim, bizimle aynı kefeye koyamazsınız ama zor zamanlar yaratabilecek bir takım."

"Takımla yaptığımız konuşmada çok kolay olmayacağını söylemiştim. Belki kalite ve yetenek olarak bizimle aynı kefeye koyamazsınız ama oyun disiplini olarak çok güçlü bir takıma karşı oynayacağımızı söyledim. Nitekim ilk maçta öyle oldu. Altay'ın sakatlık geçirmesiyle ilgili olarak ise Berke, "Altay için hepimiz çok üzüldük. Onun bizim için, Fenerbahçe için önemi tartışılmaz."

Altay Bayındır'ın sakatlığının herkesi üzdüğünü belirten Berke Özer, "Bu benim için de büyük bir fırsat oldu. Bu şekilde olduğu için üzgünüm. Onun emanetine sahip çıkmamız çok önemli. Bu takımın kalesinde olmak çok büyük bir sorumluluk ve gurur. Fırsatı yakaladığım için bir yandan üzgünüm bir yandan mutluyum. İnşallah Belçika'daki performansımı burada da gösteririm" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'de iseniz baskı olacaktır" diyen Berke Özer, "Burada olmamızın nedeni bu baskıyı kaldırabilmemiz. Bu baskı altında en iyi performansı göstermemiz gerekiyor. Baskıyı çok önemli bir destek olarak görüyorum. Bunu performansıma yansıtmaya çalışıyorum. İnşallah da yapabiliriz" açıklamalarını yaptı.