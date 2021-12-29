Real Madrid'de 4 koronavirüs vakası

İspanya La Liga devi Real Madrid'de 4 futbolcu koronavirüse yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2021 Çarşamba, 22:53
Real Madrid'de 4 koronavirüs vakası
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İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Real Madrid'de 4 futbolcu, yeni tip koronavirüse yakalandı.

Madrid temsilcisinden yapılan açıklamada, Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga ve Federico Valverde'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Ligde liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, pazar günü deplasmanda Getafe ile karşılaşacak.


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