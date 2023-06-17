Real Madrid'de Karim Adeyemi sesleri!
Real Madrid, Borussia Dortmund forması giyen Karim Adeyemi'yi kadrosuna katmak istiyor. İspanyol ekip, Adeyemi için oyuncunun temsilcileriyle temasa geçti.
Transferde hareketli günler geçiren Real Madrid bir flaş ismi daha kadrosuna katmak istiyor.
Bild'in haberine göre Real Madrid, Borussia Dortmund forması giyen 21 yaşındaki genç yıldız Karim Adeyemi'yi kadrosuna katmak istiyor.
İspanyol devinin oyuncunun transferi için Adeyemi'nin temsilcileriyle görüşmeye başladığı belirtildi.
Hızlı bir hücum oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Madrid'in Adeyemi'yi kadrosuna katmakta kararlı olduğu bildirildi.
Alman ekibi Borussia Dortmund'un, Adeyemi transferinden en az 80 milyon euro'luk gelir beklediği ifade edilirken 80 milyon euro'dan aşağı olan tekliflere sıcak bakmadığı aktarıldı.
Dortmund formasıyla bu sezon 32 karşılaşmaya çıkan genç golcü 9 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Real Madrid, geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund'tan Jude Bellingham'ı 103 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
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