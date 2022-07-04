Real Madrid'de Laso ile yollar ayrılıyor
Real Madrid'in, sağlık sorunları yaşayan başantrenör Pablo Laso ile yollarını ayıracağı öne sürüldü.
THY EuroLeague takımlarından Real Madrid'de Pablo Laso ile yollar ayrılabilir.
İspanyol basınında yer alan haberde; İspanyol devinin bu kararının perde arkasında deneyimli koçun yaşadığı sağlık sıkıntılarının olduğu belirtildi.
54 yaşındaki Laso, geçtiğimiz ayın başında kalp krizi geçirmişti.
Laso, 2011 yılından bu yana Real Madrid'de başantrenör olarak görev alıyor.
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