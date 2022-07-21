Real Madrid'de sürpriz Edin Dzeko gelişmesi!

Inter ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Edin Dzeko'nun Real Madrid'e önerildiği belirtildi. İspanyol devinin ise, yaşı nedeniyle tecrübeli futbolcuyu geri çevirdiği öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
21 Temmuz 2022 Perşembe, 18:16
Real Madrid'de sürpriz Edin Dzeko gelişmesi!
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Real Madrid için süpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

İspanyol basınında yer alan haberde, Marco Asensio ve Borja Mayoral'in ayrılık ihtimaline karşılık Real Madrid'in yeni bir forvet aradığı belirtildi. İspanyol devinin forvet transferi için kriterlerinin ucuz ve güvenilir bir isim olduğu vurgulanırken, Edin Dzeko'nun kulübe önerildiği öne sürüldü.

Real Madrid'in ise, Inter ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Bosna Hersekli golcüyü yaşı nedeniyle veto ettiği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Inter'de 47 maçta sahaya çıkan 36 yaşındaki Dzeko, 17, 7 asistlik bir performans sergiledi.


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