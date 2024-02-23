Real Madrid'den, Bayern'in yıldızına 50 milyon
Real Madrid uzun süredir kadrosuna katmak istediği Alphonso Davies için 50 milyon euroyu gözden çıkardı.
Gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan Real Madrid gözünü Bayern Münih'in yıldızına çevirmişti.
50 MİLYONU GÖZDEN ÇIKARDI
Sky'da yer alan habere göre Real Madrid, sözleşmesi 2025'te sona erecek olan Alphonso Davies için 40-50 milyon euroyu gözden çıkardı.
Haberin detaylarında Bayern Münih'inde, Davies'in sözleşmesini uzatmama kararından dolayı yıldız oyuncuyu yaz transfer döneminde göndermeye sıcak baktığı söylendi.
Ayrıca Davies'in ayrılması halinde Alman devinin sol bek için öncelikli hedefi Theo Hernandez olacağı da iddia edildi.
27 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Bayern Münih formasıyla 27 resmi maça çıkan Alphonso Davies bu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
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