Real Madrid'den Belgrad'da kritik galibiyet
Real Madrid, Kızılyıldız'ı Belgrad deplasmanında mağlup etti ve ilk 6 iddiasını sürdürdü.
THY EuroLeague'in 32. haftasında Kızılyıldız ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Beogradska Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid, 78-72'lik skorla kazandı.
Maçı uzun süre kontrol altında götüren ve farkı 10 civarında tutan Real Madrid, Kızılyıldız'ın son bölümde farkı 2 sayıya düşürmesine karşın galibiyete uzanmayı başardı.
Real Madrid'de Walter Tavares 14 sayı ve 10 ribaund, Facundo Campazzo 11 sayı ve 5 asistle yıldızlaştı. Sergio Lllul da 11 sayı ile galibiyete katkı sağladı.
Kızılyıldız'da Cody Miller-McIntyre'ın 24 sayılık oyunu galibiyet için yeterli olmadı.
Üst üste 4. galibiyetini elde eden Real Madrid, 18. galibiyetini elde etti ve 8. sıraya yükseldi. Son 5 maçta 3. kez yenilen Kızılyıldız ise 14. kez sahadan yenik ayrıldı ve 9. sıraya indi.
Real Madrid, gelecek hafta Paris ile karşılaşacak. Kızılyıldız ise Anadolu Efes'i ağırlayacak.
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