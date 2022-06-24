Real Madrid'den Fenerbahçe'ye dev transfer! Mariano Diaz
Fenerbahçe, Real Madrid'in Dominikli forveti Mariano Diaz için görüşmelere başladı.
Fenerbahçe, Real Madrid'in Dominikli forveti Mariano için masaya oturdu.
Sporx'in haberine göre; Real Madrid, Mariano Diaz ile yolları ayırmak için gelen tüm teklifleri kabul etti. Şu ana kadar Getafe ve Fenerbahçe'den teklif alan Mariano, Getafe'yi geri çevirdi. Fenerbahçe ile görüşmeler ise bir adım öteye gitti.
Mariano'nun menajeri David Aranda ile masaya oturan Fenerbahçe, oyuncudan 5 milyon euro maaş talebiyle karşılaştı. Fenerbahçe ise bu istenen ücretin ödenemeyeceğini ancak tüm başarı bonuslarıyla birlikte 4 milyon Euro'luk bir maaşın geçerli olduğu bir teklifi iletti.
Mariano ve menajeri Aranda, Fenerbahçe'nin son teklifi üzerine düşünmek için süre istedi. Fenerbahçe cephesi de bu cevap üzerine beklemeye başladı.
Video Haberler
- Paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı
- 'Saray'a yönelince ortaya çıktı'
- İstanbul'da uyuşturucu baskını: Evini seraya çevirmiş
- İmza atan Okan Buruk'tan samimi açıklamalar!
- 'O paraları Türkiye’ye getireceğiz'
- 'Zaman zaman sohbetlerinde bulunurduk'
- İmamoğlu'ndan, İstanbullulara 'İstanbul Senin' çağrısı
- 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar'
- Marmaris’ten yürek yakan görüntüler
- Bu da peruklu hırsız
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'den Ağar hakkında yeni iddialar
- Bakan Bilgin'den ara zam açıklaması
- 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar'
- BDDK'den TL ticari kredi kullanımında yeni koşul
- Selman'ın selamı yanıtsız kaldı
- Erdoğan'dan Marmaris'te 'idam' çıkışı
- ‘Böyle giyinemezsiniz’
- İsmailağa cemaatinin yeni lideri açıklandı
- 'Bu kez ciddi krizle karşıyayız'
- 'Yolumuz Cumhuriyet'