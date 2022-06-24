Real Madrid'den Fenerbahçe'ye dev transfer! Mariano Diaz

24 Haziran 2022 Cuma, 20:50

Fenerbahçe, Real Madrid'in Dominikli forveti Mariano için masaya oturdu.

Sporx'in haberine göre; Real Madrid, Mariano Diaz ile yolları ayırmak için gelen tüm teklifleri kabul etti. Şu ana kadar Getafe ve Fenerbahçe'den teklif alan Mariano, Getafe'yi geri çevirdi. Fenerbahçe ile görüşmeler ise bir adım öteye gitti.

Mariano'nun menajeri David Aranda ile masaya oturan Fenerbahçe, oyuncudan 5 milyon euro maaş talebiyle karşılaştı. Fenerbahçe ise bu istenen ücretin ödenemeyeceğini ancak tüm başarı bonuslarıyla birlikte 4 milyon Euro'luk bir maaşın geçerli olduğu bir teklifi iletti.

Mariano ve menajeri Aranda, Fenerbahçe'nin son teklifi üzerine düşünmek için süre istedi. Fenerbahçe cephesi de bu cevap üzerine beklemeye başladı.