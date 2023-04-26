Real Madrid'den şok yenilgi! Real Madrid 2 - 4 Girona
La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid deplasmanda Girona'ya 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmada Girona forması giyen "Taty" lakaplı Arjantinli futbolcu 4 kez gol sevinci yaşadı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında Real Madrid deplasmanda Girona ile karşı karşıya geldi.
Girona'ya galibiyeti getiren 4 golü de "Taty" lakaplı Arjantinli futbolcu Valentin Mariano Jose Castellanos Gimenez (Dk. 12, Dk. 24, Dk. 46 ve Dk. 62) attı.
Real Madrid'in golleri Vinicius (Dk. 34) ve Lucas Vazquez'den (Dk. 85) geldi.
Ligde 6. yenilgisini alan Real Madrid 65 puanla 2. sırada kaldı.
Lider Barcelona (76 puan) yarın akşam deplasmanda Rayo Vallecano'yu yenmesi halinde Real Madrid ile arasındaki farkı 14 puana çıkaracak.
Sahasında Real Madrid'i farklı yenen Girona 41 puanla 9. sırada bulunuyor.
Valentin Mariano Jose Castellanos Gimenez (Taty)
TATY TARİHE GEÇTİ
Diğer yandan Taty, 76 yıl sonra Real Madrid'e 4 gol atan La Liga'daki 5. futbolcu oldu.
İspanyol ligi tarihinde bundan önce Real Madrid'e 4 gol atan futbolcular, Marti Ventolra (Barcelona ile 1934-1935), Vicent Martinez (Espanyol ile 1939-1940), Emilio Garcia Martinez (Oviedo ile 1944-1945) ve Esteban Echevarria (Oviedo ile 1947-1948) olarak biliniyor.
Tüm turnuvalarda Real Madrid'e son olarak 4 gol atan futbolcu ise 24 Nisan 2013'de Borussia Dortmund'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında o dönem Alman takımında forma giyen Robert Lewandowski olmuştu.
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